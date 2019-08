Non moriremo di rabbia

Questo proprio non me l’aspettavo, ha scritto su Twitter Ross Douthat, editorialista conservatore del New York Times. Citava un tweet di Barack Obama, ex presidente liberal degli Stati Uniti, che aveva segnalato un articolo di Douthat come “must read” di una domenica di luglio. Lo stupore compiaciuto dell’editorialista – questo proprio non me l’aspettavo – è la sintesi di quel che ci accade in questa stagione, immersi come siamo nell’incapacità di comunicare, dialogare, confrontarci: se tu, che sei dall’altra parte...

