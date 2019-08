L’alleanza anti Brexit segna un punto

Jane Dodds ce l’ha fatta, alle suppletive di giovedì la candidata liberaldemocratica ha strappato il seggio di Brecon and Radnorshire in Galles ai conservatori: con un margine di un migliaio di voti in più ha ribaltato il predominio dei Tory, che era di circa ottomila preferenze al voto del 2015, e soprattutto ha rosicchiato un altro pezzo della maggioranza ai Comuni dei conservatori che ora è ridotta soltanto a un seggio. La neoleader dei Lib-dem, Jo Swinson, contava molto su...

