La guida del Foglio alle elezioni in Israele

Sono cominciate le elezioni in Israele per il rinnovo dei 120 seggi della Knesset. Il primo ministro uscente, Benjamin Netanyahu, corre per il quinto mandato. Il contendente principale è Benny Gantz, ex capo dell’esercito israeliano, oggi alla guida di un’alleanza di tre partiti centristi.

Si tratta di elezioni anticipate: le ha convocate il primo ministro uscente nel dicembre 2018 vista la debolezza della maggioranza di governo anche in conseguenza delle indagini avviate a suo carico dalla magistratura.

Il Foglio sta seguendo quello che succede, e il modo migliore per rimanere aggiornati è usare Instagram, dove Luca Misculin in esclusiva per il Foglio sta raccontando da Israele tutte le fasi del voto.

Nel frattempo, ecco la copertura fatta finora dai giornalisti e dagli inviati del Foglio.

Rolla Scolari ha analizzato i numeri del voto di oggi

Sondaggi e strategie delle elezioni in Israele Benjamin Netanyahu potrebbe diventare il premier più longevo, ma servirà la calcolatrice per formare il nuovo governo

Giulio Meotti racconta perché, comunque vada, Netanyahu ha vinto lo stesso

Netanyahu ha vinto comunque “Chiunque passi, Israele mai così a destra. La sinistra è la tribù bianca dei ricchi”. Gantz è un Bibi soft

Rolla Scolari ha fatto un ritratto dello sfidante di Bibi: ecco chi è Benny Gantz

Ecco Benny Gantz, il generale di Israele che sfida Netanyahu Silenzioso finora, l’ex capo di stato maggiore lancia la sua candidatura, incentrata su sicurezza e centrismo, per il voto di aprile

E ha descritto i tormenti della sinistra israeliana

I tormenti del Labor israeliano che sa dire solo no e non trova un’offerta elettorale nuova Nei sondaggi per il voto del 9 aprile, la sinistra è in affanno. Perde elettori di centro, non convince sui temi sociali e nemmeno sulla sicurezza

Il modello Israele spiegato da Giulio Meotti