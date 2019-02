Martedì le forze aree dell’India hanno colpito una base in Pakistan del Jaish-e-Mohammed, gruppo jihadista che opera nel Kashmir, “uccidendo molti terroristi”, dice Nuova Delhi. Il blitz è stato deciso in risposta a un attacco suicida del Jaish-e-Mohammed nelle postazioni indiane del Kashmir, il 14 febbraio scorso, in cui sono morti almeno 40 soldati. Oggi il Pakistan ha condotto degli strike lungo la Linea di controllo, il confine de facto tra India e Pakistan in questo territorio conteso da molti...

