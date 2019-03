Il Pakistan riapre lo spazio aereo e riconsegna all’India il pilota catturato

DALL'ITALIA

Scontro tra Conte e Tria sull’Alta velocità. “Credo che il governo stia andando in quella direzione”, ha detto il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, riguardo al proseguimento dei lavori per la Tav. Tria ha incontrato ieri il suo omologo francese, Bruno Le Maire, al Forum economico franco-italiano a Versailles. Palazzo Chigi ha smentito l’ipotesi di un via libera a una Tav ridotta.

Il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, ha ribadito di essere “profondamente contrario alla Tav”.

L’Istat taglia le stime di crescita. Il pil del 2018 è stato rivisto al ribasso dall’1 per cento previsto dal governo allo 0,9. Il rapporto debito/pil nel 2018 è del 132 per cento, il livello più alto mai raggiunto.

Il gip conferma gli arresti domiciliari per i genitori di Renzi. Il padre dell’ex premier ha scritto su Facebook: “Non posso confessare ciò che non ho fatto”.

Borsa di Milano. FtseMib +0,17 per cento. Differenziale tra Btp e Bund a 254 punti. L’euro chiude in ribasso a 1,13 sul dollaro.

DAL MONDO