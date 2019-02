Shamima e gli altri rinnegati chiusi nella Guantanamo europea

Ieri Shamima Begum ha detto di essere “un po’ scioccata” dalla decisione del governo del Regno Unito, che lunedì ha annunciato di averle revocato la cittadinanza. Shamima è la diciannovenne inglese che nel febbraio 2015 lasciò il paese per arruolarsi nello Stato islamico in Siria e che la settimana scorsa si è consegnata nelle mani delle milizie curdo-arabe che hanno appena finito di liberare anche l’ultimo chilometro quadrato in mano al gruppo terrorista. In questi giorni ha partorito il terzo...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.