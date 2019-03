Tra giovedì e venerdì, in appena 48 ore, i talebani hanno lanciato tre ondate consecutive di attacchi contro la base militare di Shorab, nella regione dell’Helmand, nell’Afghanistan meridionale, dove sono ospitate anche truppe americane. L’ultimo assalto è cominciato con un attacco suicida, poi decine di miliziani armati hanno tentato di impadronirsi della base. Sono stati respinti, ma almeno 25 soldati afghani sono stati uccisi, altri presi in ostaggio. Questi attacchi si ripetono ogni primavera, specie nell’Helmand, ma in questi giorni...

