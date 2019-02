La guerra dell'Iran alla cultura

Pochi giorni fa, in un hangar a Teheran, è stato scoperto un deposito di mezzo milione di libri. C’erano “La fattoria degli animali” di George Orwell, testi di George Bernard Shaw, l’Iliade di Omero e alcuni romanzi di Albert Camus. Questa specie di sepolcro della cultura è uno dei lasciti più terribili della rivoluzione islamica iraniana che “celebra” i suoi 40 anni. In una giornata di pioggia in una piccola libreria a Teheran, un uomo intanto nascondeva il viso...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.