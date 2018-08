Naipul e la nemesi liberal

La sua stessa vita era stata un monumento al multiculturalismo. Viaggiava con un passaporto inglese di cui andava orgoglioso, aveva il lignaggio culturale di una famiglia di bramini dell’Uttar Pradesh ma era nato a Trinidad nei Caraibi, aveva studiato a Oxford, era di casa a Manhattan, aveva sposato in secondo nozze una pakistana molto raffinata, scrisse del naufragio delle giovani nazioni decolonizzate e, come Joseph Conrad, V.S. Naipaul era uno sradicato che aveva scelto l’Inghilterra come paese d’adozione e di...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.