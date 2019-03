L’Iran fa paura. L’impero sciita della Repubblica islamica si estende ormai a numerose capitali del medio oriente: da Teheran a Baghdad, da Damasco a Beirut, da Sanaa a Gaza. L’Iran fa paura e dice di non averne. A quarant’anni dalla loro rivoluzione nel 1979, i mullah parlano di un’America “in declino”, come ha detto l’ayatollah Ahmad Jannati, il segretario del potentissimo Consiglio dei Guardiani. “L’America non può gestire i propri affari”, ha spiegato Jannati alla televisione di stato per il...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.