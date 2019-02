L’Iran ha bisogno di un’altra rivoluzione

Quarant’anni fa, nei mesi che precedettero la rivoluzione islamica in Iran, l’ayatollah Ruhollah Khomeini in esilio fece molte promesse. Parlò del rispetto dei diritti delle minoranze, della democrazia e dell’uguaglianza per le donne”, scrive Eli Lake. “Intellettuali occidentali come il filosofo francese Michel Foucault elogiarono la visione di Khomeini. In Iran, liberali e comunisti erano felici di unirsi ai suoi seguaci contro il regime corrotto dello shah. Il carismatico Khomeini stava dicendo quello che essi volevano sentire.

O, per dirla in altro modo: stava mentendo. Poco dopo essersi dichiarato capo supremo, Khomeini ha abbandonato quasi tutte le sue promesse pubbliche. I chierici avevano molto lavoro da fare. Hanno bandito l’alcol e la musica popolare alla radio e alla televisione, hanno vietato le passeggiate nel parco. Hanno lanciato una campagna di pubblica crudeltà, promulgando decreti per punire gli adulteri e altri criminali con frustate e lapidazione. Nel 1988 ci furono esecuzioni di massa fino a 40.000 ‘nemici dello stato’. Tra il 1979 e il 2009 il regime ha arrestato, imprigionato o ucciso almeno 860 giornalisti, secondo Reporter senza frontiere. Fino a oggi, le trasmissioni televisive di stato hanno costretto le confessioni. È stata proprio la scorsa estate che Maedeh Hojabri, una ginnasta adolescente, ha confessato il crimine di aver ballato senza l’hijab richiesto.

La crudeltà si estende agli iraniani che vivono all’estero. Il regime è noto per inviare assassini in Europa per uccidere i leader dell’opposizione; l’ex primo ministro Shapour Bakhtiar, riformista negli ultimi mesi del regime dello shah, è stato pugnalato più volte nel suo appartamento di Parigi nel 1991. Nel frattempo, mentre lo stato di Khomeini sta perseguitando i suoi cittadini, sta arricchendo i suoi leader. L’attuale leader supremo e il successore di Khomeini gestisce un fondo per un valore di miliardi di dollari, secondo un’indagine Reuters del 2013, costruita in parte su beni che lo stato ha sequestrato ai cittadini iraniani. Molti iraniani ora realizzano che i loro leader sono corrotti e inetti. Proteste e scioperi a livello nazionale sono iniziati a dicembre 2017 e continuano.

Gli iraniani ordinari, a grande rischio personale, registrano frequentemente la loro insoddisfazione nei confronti dei loro governanti nelle marce, con graffiti e account anonimi sui social media. Nessuna persona seria ritiene che l’Iran sia una democrazia. E tuttavia è ancora possibile sentire in alcuni quartieri di Bruxelles e Washington certi nonsense sul concorso di idee tra moderati e radicali. Il ministro degli Esteri iraniano Javad Zarif è ancora oggetto di interviste ossequiose e finge di essere l’inviato di un paese libero. (…) Troppi leader occidentali continuano a fidarsi dei successori di Khomeini. La buona notizia è che milioni di iraniani non credono più a nulla di questo regime”.