La medaglia di Najafi

Mohammad Ali Najafi, l’ex sindaco di Teheran, è un noto riformista consigliere di Hassan Rohuani, il riformista più riformista di tutto l’Iran. Si dimise l’anno scorso da sindaco perché, ripreso a una cerimonia dove alcune ragazze ballavano, gli integralisti fecero fuoco e fiamme contro tale scandalo. Najafi praticava la poligamia ma, da riformista, si era laureato al Massachussets Institute of Technology di Chicago. Mitra, una delle sue mogli, è stata uccisa l’altro ieri dal marito con una pistolettata al cuore. Aveva subito critiche pesanti dai soliti integralisti, lui, per quel nuovo matrimonio: troppo all’occidentale, lei. Alla notizia dell’omicidio (corna, non corna, facile che corna) la televisione di stato iraniana, superintegralista, ha reso omaggio al riformista Najafi mentre confessava in diretta e accoccolato in poltrona, tra pasticcini e tè, di aver accoppato la troppo riformista Mitra. Probabile che se la cavi con una semplice medaglia. Poi, essendo riformista, capace che impalmi la Mogherini e che scrivano insieme un comunicato contro Netanyahu, il reazionario.