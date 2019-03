C'è una nuova indagine contro Trump

DALL'ITALIA

“È criminale fermare i bandi per la Tav”, ha detto Zingaretti al termine dell’incontro avuto a Torino con il governatore Sergio Chiamparino. “L’Italia deve ripartire: abbiamo alle nostre spalle nove mesi di propaganda. La Tav è un simbolo di come non ci si deve comportare rispetto alle aspettative di futuro”.

Da domani le domande per il reddito di cittadinanza potranno essere presentate ai Caf, agli uffici postali o direttamente online. Se la richiesta sarà accolta, il primo pagamento arriverà a maggio.

Il Csm censura Woodcock su Consip ritenendolo responsabile di “grave scorrettezza” nei confronti dell’allora procuratore facente funzioni Nunzio Fragliasso.

“Studieremo la richiesta”, ha fatto sapere il Vaticano in merito alla domanda di aprire una tomba dove si sospetta possa essere sepolta Emanuela Orlandi.

Borsa di Milano. FtseMib +0,11 per cento. Differenziale Btp-Bund a 257 punti. L’euro chiude in calo a 1,13 sul dollaro.

DAL MONDO