Una Brexit imbalsamata

La Brexit si farà “nei tempi previsti”, ha detto oggi Theresa May al termine degli incontri a Bruxelles con i presidenti delle istituzioni dell’Unione europea. Eppure Jean-Claude Juncker, Donald Tusk e Antonio Tajani hanno risposto “no” alla richiesta della premier britannica di “modifiche legalmente vincolanti” all’accordo Brexit raggiunto in novembre e bocciato dalla Camera dei Comuni a gennaio. “L’Ue a 27 non riaprirà l’accordo di ritiro”, ha spiegato Juncker. “Nessuna svolta in vista” per uscire dall’impasse, ha tuittato Tusk. “Siamo...

