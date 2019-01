Hard Europe: il negoziato che sogna la May è già finito

Bruxelles. Nigel Farage, l’ex leader dell’Ukip britannico pronto a fondare un nuovo partito se ci sarà un secondo referendum sulla Brexit, ha accusato Jean-Claude Juncker e Michel Barnier di essere dei “fanatici” incapaci di fare “un compromesso” con il governo di Theresa May. Il presidente della Commissione e il caponegoziatore dell’Ue avevano appena confermato davanti all’Europarlamento che l’accordo Brexit concluso a dicembre “non sarà rinegoziato”, sbattendo la porta in faccia alla May e alla Camera dei Comuni, che martedì ha...

