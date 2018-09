La Noc è l’unico bilanciamento in Libia, e ora è sotto attacco

Milano. Uomini armati di fucili automatici e bombe a mano hanno preso d’assalto ieri a Tripoli la sede della compagnia petrolifera nazionale (Noc), istituzione da cui dipende l’ economia del paese. La Noc è una realtà fondamentale per la Libia, divisa politicamente e geograficamente e scossa da violenze come quelle tra milizie rivali che nei giorni passati hanno provocato oltre 60 morti nella capitale. L’azienda petrolifera è assieme alla Banca centrale l’unica istituzione che in anni di conflitti è riuscita...

