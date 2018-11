Così Salvini ha dilapidato il lavoro in Libia. La conferenza a rischio flop

Roma. L’Italia aveva un primato riconosciuto in Libia mentre adesso si affanna a organizzare una conferenza internazionale di pace che rischia di concludersi senza alcun risultato concreto. Secondo fonti di alto livello della Farnesina, nonostante la buona volontà del ministro Moavero, prevale un clima di rassegnazione sull’esito della Conferenza di Palermo, organizzata il 12 e 13 novembre per creare un dialogo tra le principali fazioni che si combattono in Libia e le principali potenze mondiali. Nella migliore delle ipotesi servirà...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.