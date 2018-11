New York. All’inizio dell’estate il governo gialloverde fece circolare uno slogan che riguardava il neo premier Giuseppe Conte: con lui, si diceva, finalmente il paese recuperava credibilità internazionale. Si trattava di un mantra misterioso – misterioso perché non era retto ancora da alcun fatto, non poteva esserlo – ma Conte lo fece suo l’11 agosto in un messaggio video alla nazione postato su Facebook: in tutte le missioni all’estero, diceva, “l’Italia si è presentata a testa alta senza mai chiedere...

