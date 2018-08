Quanto spende l’Unione europea per difendere l'Italia

Bruxelles. Una parte degli straordinari dei poliziotti italiani coinvolti nelle attività collegate alla gestione dei flussi migratori sono pagati dal bilancio dell’Unione europea. Per la precisione 13,1 milioni di euro, secondo l’accordo firmato dalla Commissione con il ministero dell’Interno il 24 novembre del 2017. In quella data, la Commissione ha annunciato altri stanziamenti di emergenza all'Italia per gestire l’emergenza migrazioni: 5,8 milioni alla Marina per il dispiegamento di un'unità navale con a bordo elicotteri, 3,2 milioni alla Guardia di Finanza...

