Sulla nave Diciotti Fico critica Salvini

DALL'ITALIA

“I profughi dovevano scendere dalla Diciotti subito", ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico, intervenendo alla Festa dell’Unità di Ravenna: “Lega e 5 Stelle lavorano su un contratto, non su un’alleanza”, ha aggiunto, spiegando che “prendo posizione oggi come lo facevo anche quando ministro dell’Interno era Marco Minniti”. “Il caos in Libia è una situazione ereditata dalla Francia”, ha detto Fico.

“La manovra sarà rispettosa delle regole” e “farà pagare meno tasse agli italiani”, ha detto Matteo Salvini.

Renzi non si candiderà alle primarie del Pd, aggiungendo di non sapere se voterà Nicola Zingaretti: “Non è detto che il mio voto vada a lui”.

Mercato dell’auto in crescita in Italia ad agosto. Secondo i dati del ministero dei Trasporti, l’aumento è del 9,46 per cento rispetto ad agosto 2017.

Borsa di Milano. FtseMib +0,62 per cento. Differenziale Btp-Bund a 285 punti. L’euro chiude stabile a 1,16 sul dollaro.

DAL MONDO

Il Myanmar ha condannato due giornalisti Reuters a sette anni di carcere con l’accusa di aver violato alcuni segreti di stato. Wa Lone e Kyaw Soe Oo conducevano un’inchiesta sulle violenze contro la popolazione dei rohingya. Si sono dichiarati non colpevoli e hanno detto di essere stati incastrati dalla polizia.

Macri ha annunciato misure di austerità per arginare la crisi del peso in Argentina. Previsti tagli ai ministeri e tasse sull’export per ridurre il deficit commerciale.

Federica Mogherini non si ricandiderà a un secondo mandato nel 2019. L’Alto rappresentante per gli Affari esteri Ue ha detto: “Per me non sarà un anno elettorale”.

Richard Liu è tornato in Cina. Il miliardario fondatore di JD.com era stato arrestato venerdì negli Stati Uniti per molestie. Sabato era stato rilasciato.

Boris Johnson ha attaccato Theresa May. Secondo l’ex ministro degli Esteri, la premier britannica si è arresa all’Ue.