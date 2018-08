Gli affari di Jeff Bezos a Washington

Quando il Pentagono ha annunciato un piano per centralizzare tutti i suoi documenti in un sistema cloud sicuro, come aveva già fatto la Cia nel 2013, le aziende tech si aspettavano che la sfida per conquistare l’appalto da 10 miliardi di dollari sarebbe stata serrata. I leader mondiali della tecnologia cloud sono tre, Amazon, Google e Microsoft, e si contendono il primato con durezza. Ma quando, a fine luglio, il dipartimento della Difesa ha pubblicato il testo del bando, 1.375...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.