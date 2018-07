Bè, non c’è solo lo svedese che all’avvocato Conte (secondo una mia amica perfetta imitazione di Tina Pica) che si vanta, “sono avvocato”, risponde “ho fatto il saldatore”, ma che figo fighissimo questo capo di governo di un paese che ha tre volte i nostri immigrati e non si scalda i muscoli con gli editti cazzari dell’Erdogan padano; c’è anche Macron, Manu per gli studenti irrispettosi, che è diventato l’incubo delle nostre classi dirigenti. Certo spesso è ambiguo, fa politica....

