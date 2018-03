Il fattore Kosovo

L’ingresso della Serbia nell’Unione europea dipende anche dal Kosovo. Se Belgrado sarà disposta a riconoscere l’indipendenza di Pristina, allora entro il 2025 l’Europa la accoglierà nel novero, sempre più nutrito, dei paesi membri, insieme a Montenegro, Macedonia, Albania, Bosnia-Erzegovina e Kosovo, che però, per la Serbia ancora non esiste. C’è un secondo punto fondamentale che potrebbe bloccare l’europeizzazione della nazione balcanica: il rapporto con la Russia. Questa settimana sono accaduti due eventi esemplari che dovrebbero far riflettere Bruxelles sul...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.