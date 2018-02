Trump affonda l'Fbi

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer dolor lectus, dapibus eu orci eget, posuere viverra mauris. Fusce ultricies luctus libero eu condimentum. Donald Trump è riuscito nell’impresa storica di trasformare, agli occhi dei suoi ultrà, l’Fbi in una conventicola di attivisti di sinistra. Alcuni numeri rappresentano sinteticamente la rivoluzione percepita. Il 73 per cento dei repubblicani è convinto che “membri dell’Fbi e del dipartimento di Giustizia stiano lavorando per delegittimare Trump tramite indagini motivate politicamente” (Reuters/Ipsos) e soltanto...

