Trump 2020? Dipende dall’economia

Avolte un’espressione facciale agonizzante parla più forte di mille parole. Mentre il presidente Donald Trump pronunciava il suo primo discorso sullo stato dell’Unione la scorsa settimana, il lato democratico della Camera dei rappresentanti era una grande smorfia di dolore”. Così Niall Ferguson. “Nancy Pelosi, in particolare, era un ritratto di acuto disagio politico. Il discorso di Trump non era grandioso, ma andava bene. Poco più di un anno fa, nel suo discorso inaugurale, aveva dipinto un quadro fosco di ‘carneficina americana’. La scorsa settimana ha emanato ottimismo reaganiano. Il predecessore di Trump spesso usava queste occasioni per raccontare storie emblematiche di ‘gente comune’. Eppure Barack Obama era troppo distaccato per farlo: in qualche modo, gli individui in questione suonavano sempre come querelanti in un caso della Harvard Law School. L’unica cosa che è caduta più velocemente del bitcoin quest’anno è stata la leadership dei Democratici, che offre una indicazione approssimativa su chi vincerà le elezioni di metà mandato del Congresso a novembre. Non solo 200 mila nuovi posti di lavoro sono stati creati a gennaio, ma i salari medi sono aumentati del 2,9 per cento rispetto all’anno precedente, il numero più alto dalla crisi finanziaria del 2009. Se queste tendenze dovessero continuare per i prossimi nove mesi, i repubblicani potrebbero semplicemente battere la tradizionale maledizione secondo cui il partito di un nuovo presidente quasi sempre fa male a midterm. Se continuano per altri tre anni, Trump 2020 cessa di diventare l’impossibilità che la maggior parte dei commentatori attualmente ritiene che sia. La domanda è: queste tendenze continueranno? Probabilmente no. Innanzitutto, dubito che Trump sarà aiutato molto dal memo sulla Russia. In secondo luogo, c’è l’economia. Come ho scritto in un op-ed di Globe del novembre 2017, l’effervescenza della politica monetaria è svanita. La Fed sta alzando i tassi di interesse e riducendo il suo bilancio. E i fattori demografici – riduzione della forza lavoro, meno risparmio e più consumi con l’invecchiamento della popolazione – significano la fine del toro nel mercato delle obbligazioni. La settimana scorsa, il mercato obbligazionario si è incrinato. L’aumento dei salari è una spada a doppio taglio: buone notizie per i lavoratori, cattive notizie per gli investitori. Trump è stato del tutto sincero riguardo ai rapporti della sua campagna con la Russia? No. Ma continuo a pensare che non sia il Watergate. Né penso che l’economia si stia dirigendo verso la stagflazione in stile Nixon. I democratici potrebbero non sorridere, ma non saranno gli unici a fare la smorfia”.