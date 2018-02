Il generoso compromesso di Trump

Donald Trump sventola l’accordo biennale sul bilancio faticosamente negoziato al Congresso come un vessillo dell’aumento della spesa militare, pilastro del suo messaggio. L’asticella alzata di 80 miliardi quest’anno e di 85 miliardi nel 2019 dà al segretario Jim Mattis “ciò di cui ha bisogno per mantenere l’America grande”, ha twittato il presidente, ed effettivamente investimenti di queste proporzioni il Pentagono non li vedeva da quindici anni. Trump ha raccontato in ogni modo lo stato pietoso delle forze militari americane e...

