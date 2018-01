"#MeToo ricorda le purghe di Stalin". L'affondo di Margaret Atwood

Roma. Di femminismo e abusi di potere, Margaret Atwood se ne intende. La più grande scrittrice canadese vivente è l’autrice di “Handmaid’s Tale”, romanzo distopico su un futuro in cui le donne fertili sono assegnate come schiave sessuali ai “Comandanti”, che le stuprano una volta al mese per ripopolare il pianeta, reso sterile dai rifiuti tossici. Da questo romanzo è stata tratta anche una fortunata serie tv premiata agli Emmy, copione ideale in epoca trumpiana. Per questo le paladine del...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.