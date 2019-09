Khamenei dice a Trump: pentiti

Gli Stati Uniti devono “pentirsi”, ha detto la Guida suprema iraniana, Ali Khamenei, e ritornare all’accordo del 2015 sul programma nucleare: soltanto in questo caso, i canali di comunicazione tra la Repubblica islamica e l’America potranno riaprirsi, sempre all’interno dei tavoli negoziali previsti dall’accordo. Nessun incontro diretto quindi, “né a New York né in un altro luogo”, ha detto Khamenei, escludendo così la possibilità vagheggiata da Donald Trump di un meeting ai margini dell’Assemblea nazionale dell’Onu. La posizione di Trump...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.