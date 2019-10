Roma. L’Arabia Saudita in questi giorni ha subito una sconfitta militare pesantissima in casa propria. Il gruppo yemenita Ansar Allah, l’Esercito di Dio, quindi la forza armata aiutata dall’Iran che spesso viene indicata sui media come “ribelli houthi” anche se ormai controlla metà dello Yemen da quattro anni, ha superato il confine ed è entrata nella regione saudita del Najran e a partire dal 25 agosto ha aggredito le forze saudite con risultati disastrosi – per gli aggrediti. In questi...

