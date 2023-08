Andarci piano col crac delle banche: la tassa sugli extrapofitti non rimette in discussione il liberalismo

L'intervento redistributivo dello stato non è una catastrofe per i mercati né il sol dell'avvenire socialista. Al massimo c'è da correggere qualche asineria

La difesa delle banche è il sacro dovere del risparmiatore, che sa di essere un beniamino della Costituzione. D’accordo, quella bancaria non è la lobby dei tassinari o dei balneari, è la superstruttura finanziaria su cui la struttura di redditi, investimenti e patrimoni si fonda. Scritta la lapide, perché è da crederci, sarebbe però saggio andarci piano. Il governo è spesso confuso nella comunicazione. Meloni parla di margini ingiusti, aggettivo moralistico, Urso (nickname fogliante: Urss) se la prende con le multinazionali, il boss di Ryanair, mica poco, ci sbertuccia come soppressori infantili dell’algoritmo domanda-offerta, il prof. Giavazzi indica gli inconvenienti della misura di prelievo dai margini netti per il 2023 (già in parte corretta), le Borse prima colpiscono poi rimbalzano, come era prevedibile visto che la tassa di solidarietà e riequilibrio non è uno scippo dalle conseguenze mortali, tutt’altro. Andarci piano vuol dire che è finita la fase della pandemia e dei lockdown, che aveva ispirato a Mario Draghi nel marzo del 2020 un pezzo celebre sulla necessità di un intervento anticiclico dello stato, degli stati, sopra tutto attraverso la rete delle banche europee.