I tassisti spezzano le reni al governo dei patrioti. Meloni nemica della concorrenza

Vogliono spezzare le reni ai colossi del web, ma sembrano tremare di fronte alle minacce dei tassisti; si sbracciano contro le ingerenze delle lobby d’ogni tipo, da Soros in giù, poi al dunque arretrano di fronte al più straccione dei gruppi di pressione, quello delle auto bianche. Rivendicandolo, peraltro, con un candore che sorprende. “I tassisti ci hanno chiesto di togliere la norma sul cumulo delle licenze, un’opportunità a cui rinunciano. Era la loro principale richiesta, abbiamo tolto questa norma”, ha detto Adolfo Urso in conferenza stampa, lunedì. Proprio lui, quello stesso ministro delle Imprese che è convinto di aver fermato l’inflazione con la sola imposizione delle mani (“l’inflazione in Italia nell’ultimo mese scende di 1,2 punti percentuali: un trend consolidato grazie all’effetto del costante monitoraggio dei prezzi effettuato dal Mimit”), proprio quell’Urso lì, insomma, s’è spaventato dei tassinari.

