La tassa sugli extraprofitti delle banche è l'ultimo capitolo di un fisco iniquo ed esoso

Dopo l’energia, le banche: il Consiglio dei ministri ha dato il via libera alla quinta tassa sugli extraprofitti in un anno e mezzo. Il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, ha annunciato un contributo del 40 per cento sugli utili che le banche hanno ottenuto nel primo semestre di quest’anno grazie agli aumenti dei tassi decisi dalla Banca centrale europea. Il valore in Borsa degli istituti di credito è immediatamente crollato, sia per il prevedibile effetto che il nuovo tributo avrà sui loro bilanci, sia per l’incertezza sulle sue effettive caratteristiche: in una sola seduta le banche hanno bruciato circa 9,5 miliardi di capitalizzazione. Ma, più ancora degli impatti immediati, Giorgia Meloni farebbe bene a interrogarsi sulle premesse implicite e sulle conseguenze di lungo termine di una tassa che sembra fatta apposta per danneggiare il paese. L’idea di fondo è che le banche abbiano beneficiato, ingiustamente e senza merito, della politica di Francoforte. Ammesso che questo sia vero, il rialzo arriva dopo un lunghissimo periodo in cui i tassi sono stati, letteralmente, sotto zero. Inoltre non è ovvio che implicazioni abbia per i diversi istituti: se incrementa il costo dei finanziamenti, può anche determinare un indebolimento patrimoniale delle banche, a causa della riduzione del valore delle obbligazioni che hanno in portafoglio. A ogni modo, ciò che rileva è il presupposto stesso della misura. L’idea di fondo è che le banche abbiano goduto di utili extra rispetto a quelli che sarebbero stati giustificati. Ciò equivale a dire che praticano prezzi superiori a quelli “di mercato” per i prodotti che vendono. Questa circostanza può verificarsi solo in presenza di condotte illecite, quali abusi di posizione dominante o cartelli.

