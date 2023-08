Tassare le banche? Almeno lo si faccia in modo virtuoso

Le fonti rinnovabili, prima. Poi, l’energia. Adesso il credito. L’idea che gli extraprofitti – quale che sia la definizione – siano base imponibile con caratteristiche tali da meritare una imposizione che vada oltre quella ordinaria sta ormai diventando parte integrante del nostro sistema tributario. Com’è ovvio, è un errore per molti motivi. Per le serie conseguenze – in termini di incertezza, complicazione ed arbitrarietà – sul sistema tributario. Per le rilevanti conseguenze sul sistema bancario – anche in termini di patrimonializzazione – che, si noti, già oggi paga una addizionale Ires sui suoi utili e che è alle prese anche con le conseguenze negative – che non mancano, ad esempio in termini di liquidità – della inversione di tendenza della politica monetaria. E, ancor di più per le gravi conseguenze – in termini di penalizzazione diretta e indiretta dei comportamenti più efficienti – sul sistema economico nella sua interezza.

