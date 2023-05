Che cosa insegna all'Europa il salvataggio americano di First Republic Bank

A differenza del panico che si scatenò sui mercati a inizio marzo con il crac della Svb, la reazione al fallimento della First Repubblic, la quattordicesima in America per dimensione, ha provato a essere più composta. Se Wall Street ieri si è fatta prendere dal nervosismo è sembrato più per la minaccia di default sovrano fatta dal segretario di Stato, Janet Yellen, sulla questione del tetto del debito che per i timori di un contagio del sistema bancario mondiale. La capacità di reazione mostrata dal governo americano, che ha facilitato come mai prima d’oggi il salvataggio di un istituto in crisi da parte di un gruppo privato come Jp Morgan (in altri tempi l’acquisizione dei 100 miliardi di depositi sarebbe stata vietata per motivi di concorrenza), è stata sorprendente. Il presidente Joe Biden ha detto che tutti i depositanti e le imprese di First Republic saranno tutelate e che, invece, gli investitori perderanno. Ha aggiunto di avere chiesto al Congresso di inasprire le regole di vigilanza dando così l’impressione che si è chiusa la fase di deregulation e di stare lavorando per ristabilire la fiducia. E il ceo di Jp Morgan, Jamie Dimon, pur ammettendo di non avere la sfera di cristallo, ha assicurato che il sistema creditizio Usa “è stabile” e che questo capitolo, eccetto forse un’altra piccola banca che avrà bisogno di aiuto, può considerarsi chiuso. E in Europa? L’ufficio studi di Mediobanca ha detto di considerare la crisi in corso nelle banche regionali statunitensi come una combinazione della deregolamentazione del 2018 e del forte aumento dei tassi d’interesse, ma comunque come un “problema localizzato”. Mediobanca spiega che a differenza di precedenti crisi bancarie, dopo un solido controllo dello stato di salute sulla liquidità e dei rischi, di “non aver identificato alcune vulnerabilità evidente nelle banche dell’Ue”. Secondo un’altra società d’investimenti, Algebris, quella dell’amministrazione Usa è la soluzione più favorevole per il mercato tra le opzioni disponibili. “I depositanti verranno risarciti e le attività saranno trasferite a una grande banca. La garanzia sui depositi dovrebbe sostenere la stabilità del sistema, il che significa che i prestiti continueranno a rallentare, anche se è improbabile che lo stress bancario si estenda”.

