Cina e Russia danno l'assalto al dollaro, ma non lo scalzano

I due maggiori paesi autocratici, la Cina e la Russia, come risposta alle sanzioni finanziarie che sono seguite all’aggressione dell’Ucraina, e a quelle che potrebbero esserci in futuro nel caso di nuove crisi, vogliono promuovere l’uso internazionale delle loro monete. In questo modo cercano di ridurre il peso di un’arma maggiore dei loro avversari, il dollaro, arma nelle mani della potenza dominante degli Stati Uniti, nonché di ridurre il peso delle armi minori legate a quella maggiore, come l’euro.

