Putin in Cina
•
Petrolio, gas, auto e tecnologia. Quanto sono dipendenti Mosca e Pechino
Le relazioni tra Russia e Cina hanno raggiunto "un livello senza precedenti", ha detto Vladimir Putin prima di arrivare in Cina. Come sono cambiati gli scambi bilaterali dalla guerra in Ucraina
di
20 MAY 26
Subito prima di arrivare a Pechino, il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato con un video che le relazioni tra Russia e Cina hanno raggiunto “un livello davvero senza precedenti”, ampliando gli scambi in ambito politico, economico e in molti altri settori. Secondo lo stesso presidente russo, gli scambi commerciali tra Mosca e Pechino sono in continua crescita, “avendo superato da tempo la soglia dei 200 miliardi di dollari, con i pagamenti reciproci che ora avvengono quasi interamente in rubli e yuan”. Xi Jinping e Vladimir Putin hanno attuato la “de-dollarizzazione” – cioè il passaggio dal dollaro statunitense alle proprie valute nazionali – in risposta alle sanzioni internazionali e all’espulsione delle principali banche russe dal sistema di pagamento Swift dopo l’invasione su larga scala dell’Ucraina. Dal 24 febbraio 2022, la Cina è diventata il principale partner commerciale della Russia: secondo il Mercator Institute for China Studies, gli scambi commerciali bilaterali tra Russia e Cina sono più che raddoppiati tra il 2020 e il 2024, e hanno raggiunto i 245 miliardi di dollari; ad aprile le importazioni cinesi dalla Russia sono aumentate di quasi il 40 per cento su base annua, raggiungendo i 13,54 miliardi di dollari, mentre le esportazioni sono cresciute del 25 per cento e sono arrivate a 10,16 miliardi di dollari. Anche dal punto di vista militare, il Cremlino è sempre più dipendente dalle tecnologie cinesi: Bloomberg ad aprile ha stimato che la Russia importa oltre il 90 per cento della tecnologia soggetta a sanzioni dalla Cina, con un aumento del 10 per cento rispetto all’anno precedente, rifornendosi da Pechino anche per le informazioni sull’osservazione della Terra, immagini satellitari per scopi militari e droni.
Le esportazioni russe verso la Cina consistono principalmente in petrolio, gas e carbone, mentre la Cina fornisce alla Russia una vasta gamma di beni manifatturieri, tra cui macchinari, telefoni, veicoli, apparecchiature elettriche e prodotti tessili. Secondo i dati della China Passenger Car Association, tra il 2021 e il 2024 la quota di mercato dei marchi cinesi nel settore automobilistico russo è passata dal 7 per cento a quasi il 60 per cento. Nel 2024 in Russia sono state acquistate oltre un milione di auto cinesi. Se molti analisti descrivono la partnership senza limiti tra Putin e Xi “squilibrata” – la Repubblica popolare è il principale partner commerciale del Cremlino, mentre la Federazione russa rappresenta solo il 4 per del commercio internazionale cinese – anche il ministero degli Esteri di Pechino ha fatto sapere che la visita di Putin, la venticinquesima del leader russo in Cina, rappresenta “un’opportunità per continuare a promuovere lo sviluppo delle relazioni sino-russe a un livello più profondo”.
Tra le priorità di Vladimir Putin ci sono i colloqui sul gasdotto Power of Siberia 2, per il quale la controllata russa dell’energia Gazprom e la China National Petroleum Corporation avrebbero firmato un accordo preliminare dopo anni di negoziati in stallo e che trasporterebbe 50 miliardi di metri cubi di gas russo in Cina attraverso la Mongolia, raddoppiando le esportazioni russe di gasdotti verso la Cina. Anche sull’energia i vantaggi per i due leader sono reciproci: secondo i dati del Centro per la ricerca sull’energia e l’aria pulita, dall’inizio della guerra Pechino ha acquistato combustibili fossili russi per un valore superiore a 367 miliardi di dollari. Mosca è il principale fornitore di petrolio greggio per la Cina, quest’anno Pechino ha già aumentato le sue importazioni di petrolio russo del 35 per cento e a causa della crisi nello Stretto di Hormuz, anche la Repubblica popolare cinese è alla ricerca di accordi per garantire la sua sicurezza energetica.
Di più su questi argomenti:
Nata a Roma, all'università tra le tante lingue e civiltà orientali ho scelto il cinese. Grazie a un progetto di doppio titolo ho studiato un anno a Pechino, rapita dal romanticismo delle poesie Tang. Negli anni ho sviluppato un talento particolare per le passioni più costose, collezionando corsi: fotografia, ceramica, poi giornalismo. Dal 2021 lavoro al Foglio, nella redazione (umana) degli Esteri e in quella virtuale del Foglio AI.
Scopri anche
di
di
di
di