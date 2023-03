Non si può impedire allo stato di intervenire nelle grandi crisi bancarie

La crisi della Silicon Valley Bank e a seguire la crisi del Credit Suisse ha messo in allarme i mercati finanziari e le stesse banche centrali per paura di un effetto domino. Le diverse tipologie di vigilanza spiegano in larga parte questi fenomeni ma non v’è dubbio che la globalizzazione economica favorisca la interconnessione dei fenomeni e in particolare di quelli finanziari. Detto questo sarebbe saggio per l’Eurozona ripensare al cosiddetto bail-in approvato alcuni anni fa con grande superficialità in un processo legislativo europeo avviato quando era in carica il governo Monti, se il ricordo non ci tradisce. Per essere brevi, concisi e compendiosi come si suol dire, quella normativa impedisce l’intervento dello stato per salvare dal default una banca in grandissima difficoltà, responsabilizzando esclusivamente manager, azionisti obbligazionisti e finanche i depositanti oltre i centomila euro. Insomma il trionfo del mercato cui vengono trasferiti, nel caso del sistema bancario, i poteri ultimi che normalmente risiedono e appartengono agli stati. Non è un caso che nelle grandi democrazie, a cominciare dagli Stati Uniti e dalla Gran Bretagna, i poteri ultimi sono strettamente tenuti dai governi in nome dello stato. In caso di grandi difficoltà finanziarie i governi di quei paesi hanno nazionalizzato di tutto e di più anche solo per il tempo necessario a risolvere le crisi, come ad esempio nel caso della casa automobilistica Chrysler.

