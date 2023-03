Turbolenze, regole, innovazione. Come cambia il mestiere del banchiere

Regole e innovazione: l’ultima turbolenza che ha colpito le banche ripropone un binomio che fatica a trovare un equilibrio. Regole troppo rigide bloccano le imprese che hanno bisogno di denaro per inoltrarsi in terreni rischiosi e inesplorati; meno regole possono creare guai seri, come è accaduto per le americane Silicon Valley Bank che finanziava start up, Signature che operava in criptovalute, First Republic la cui sorte resta appesa a un filo, per non parlare del Credit Suisse il cui salvataggio ha sovvertito in gran parte la regola aurea di far pagare agli azionisti le loro malefatte. È il dilemma che percorre il libro a due voci scritto da Stefano Lucchini e Andrea Zoppini, “Il futuro delle banche”, edito da Baldini+Castoldi, pubblicato quando ancora l’ultima tempesta imperfetta non era all’orizzonte.

