Il governo alle prese col crac Eurovita e i punti in comune con Svb

La compagnia assicurativa che sta per essere messa in amministrazione straordinaria e le banche colpite dalla crisi hanno almeno un punto di contatto: la gestione sbilanciata degli investimenti che non ha retto alla prova dell’aumento dei tassi d’interesse

Non c’è periodo peggiore di questo per mettere in amministrazione straordinaria una compagnia assicurativa come Eurovita, che al suo attivo ha oltre 413 mila polizze vita per un valore di 15 miliardi e oltre 350 mila clienti: privati cittadini che nelle ultime settimane si sono visti congelare i riscatti. Ma è ciò che sta per fare il ministero delle Imprese e del made in Italy (Mimit) guidato da Adolfo Urso ed è la prima volta che si verifica una situazione simile nel nostro paese. L’Ivass, l’autorità che vigila sulle assicurazioni, ha infatti avanzato al Mimit la richiesta di amministrazione straordinaria per Eurovita avendo constatato l’impossibilità di mettere in atto un salvataggio di “sistema” entro il termine previsto del 31 marzo.