La strana recessione americana, con una Wall Street ai massimi

Recessione, flessione, stagnazione? A che cosa stiamo andando incontro ora che la “corsa forsennata” dei prezzi passa il testimone al “crollo inarrestabile del prodotto lordo”? Gli economisti non sono bravi nel predire il futuro (oggi meno che mai), ma sono eccellenti nel creare neologismi per definire il presente. Stagflation, stagflazione, era la parola chiave degli anni ’70 che torna in auge oggi di fronte a una nuova crisi energetica. Gli americani, senz’altro maestri in questo esercizio, adesso parlano di “jobful downturn”, una flessione con tanti posti di lavoro, come ha scritto il Wall Street Journal.

