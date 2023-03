Stabilità finanziaria e inflazione, due problemi distinti per la Bce

In generale, tassi d’interesse alti non sono un problema per le banche, anzi sono una manna. Il ruolo principale delle banche, infatti, è quello di raccogliere risparmio a breve termine sotto forma di depositi per finanziare progetti a lungo termine (esempio: i mutui). Il profitto bancario (il margine d’intermediazione) deriva dalla differenza fra due tassi d’interesse, quello a breve e quello a lungo. Per questa ragione, non sorprendentemente, dal 2008 in poi le banche si sono lamentate a più riprese dei bassi tassi d’interesse. L’acquisto di titoli a lungo termine da parte delle banche centrali, ovvero le politiche monetarie non-convenzionali messe in atto negli ultimi 10-15 anni, avevano come obiettivo esplicito di appiattire la curva dei rendimenti, diminuendo il margine d’intermediazione e quindi i profitti delle banche.

