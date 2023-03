I controlli severi della Bce proteggono le banche europee dal contagio

Da giorni si sente dire che l’Europa è al riparo dal contagio del crac delle banche californiane e anche dalla crisi di Credit Suisse, che ieri ha subìto un altro crollo sui mercati a riprova del fatto che la vicenda è tutt’altro che risolta, perché i suoi istituti di credito sono solidi e ben patrimonializzati, più di quelli americani. In realtà, è vero solo a metà. Le grandi banche statunitensi, quelle con attività oltre i 250 miliardi di dollari, sono solide e liquide quanto e più di quelle europee. Ma questo non vale per le banche regionali come Svb. Nel 2018, sotto la presidenza di Donald Trump, è avvenuto un deciso allentamento delle regole di vigilanza perché si voleva dare al sistema del credito un maggior grado di flessibilità.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE