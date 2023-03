Cosa lega il fallimento di Silicon Valley Bank al crollo di Credit Suisse

Sintesi estrema di una nota deliberatamente non tecnica per esigenze di spazio, ma esplicitamente polemica. Che cosa accomuna davvero l’esplosione della Silicon Valley Bank e di due altri istituti bancari negli Stati Uniti, con il crollo di Credit Suisse? Media e politica, ma anche banche e associazioni d’impresa, tuonano contro l’aumento dei tassi deciso da Fed e Bce. Nel caso svizzero, i commenti si scatenano contro il “lato oscuro” degli gnomi elvetici, crocevia opaco di malaffare e riciclaggio. Ma se si osserva la realtà delle cose, le due vicende che hanno trascinato in basso i mercati e riacceso la sfiducia sul sistema bancario hanno un unico vero trait d’union: il fallimento dei due regolatori pubblici di finanza e credito, negli Stati Uniti e in Svizzera.



Una qualunque seria storia dei sistemi banco-finanziari dell’occidente nel Novecento insegna che, quando le banche centrali perdono il controllo delle aspettative sui tassi per propri gravi errori di valutazione sull’inflazione, si entra nel dovere più difficile di un banchiere centrale. Cioè adottare una correzione dei tassi che, arrivando tardivamente, sia energica per quantità e veloce nel tempo da una parte, dall’altra però accompagnata da una grande attenzione sugli effetti sistemici di restrizione a breve provocati nell’attività economica. Compito difficile, quando sei reduce dall’aver completamente frainteso cause, intensità e durata del fenomeno inflattivo. Com’è avvenuto per Fed e Bce nel 2021 e ancora in larga parte del 2022. Ma alzare i tassi era ed è necessario, dopo troppi anni di droga monetaria che ha gonfiato e distorto prezzi e rendimenti degli asset finanziari.

