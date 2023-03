La Banca centrale svizzera presterà 50 miliardi a Credit Suisse che vola in Borsa

Dopo aver toccato i minimi storici, il prestito a breve fa segnare alla banca un rimbalzo record del 40 per cento. Avvio di seduta positivo anche per le altre Borse europee

La Banca centrale svizzera presterà 50 miliardi di franchi per cercare di stabilizzare Credit Suisse, dopo il crollo che l'aveva portata a un minimo storico di 1,55 franchi e un ribasso del 30 per cento. L'annuncio era arrivato già nella serata di ieri, con un comunicato della Banca centrale in cui si dava disponibilità a fornire supporto finanziario: questa mattina Credit Suisse ha reso noto il rafforzamento della propria liquidità, lasciando dunque intendere che il prestito è cosa fatta. La Borsa di Zurigo ne ha immediatamente mostrato gli effetti: Credit Suisse ha segnato un balzo del 40 per cento, trainandosi dietro le altre Borse europee che hanno aperto in rialzo, compresa Piazza affari.