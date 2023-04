Tutti i numeri della frattura commerciale tra Russia e Ue (dopo la guerra)

Fino all'inizio dell'invasione in Ucraina, Mosca rappresentava un partner economico centrale per Bruxelles e viceversa. Nel giro di un anno i paesi dell’Unione sono riusciti a cambiare tutto (i fornitori) senza stravolgere l’importazione di beni strategici. L’economia del Cremlino invece è in tilt. E presto potrebbe bussare alla porta della Cina

È stato uno sforzo gigantesco. Ma a un anno dall’invasione russa dell’Ucraina, si può affermare che l’Europa si è divincolata con successo da un partner commerciale di prim’ordine come fino ad allora era stato il paese di Putin. A darne ulteriore riprova è un paper di Francesco Di Comite e Paolo Pasimeni, divulgato in questi giorni dal Centre for Economic Policy Research. Lo studio dei due ricercatori italiani, entrambi membri della Commissione europea, è di particolare interesse perché si basa su un inedito insieme di dati doganali elaborati sull’asse Bruxelles-Cremlino. Traccia nel dettaglio l’andamento delle importazioni di gas naturale verso l’Ue, ma anche quelle che gli autori definiscono “dipendenze strategiche”: beni di limitata capacità produttiva domestica o materie prime che costringono i paesi dell’Unione ad affidarsi a specifici fornitori stranieri. Dal carbone ai fertilizzanti, dalla gomma sintetica al compensato. E in quasi tutti i casi, nel giro di pochi mesi la dipendenza dalla Russia è scesa drasticamente.