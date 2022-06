La via autarchica di Gazprom: il colosso russo crolla in Borsa

I vertici della compagnia hanno deciso di non pagare i dividendi agli azionisti (non accadeva dal ’98). Il titolo è andato giù del 25 per cento

Non solo default sul debito estero. La Russia di Putin si deve misurare con altri effetti di mercato legati alla guerra in Ucraina, come la perdita secca di 43 miliardi di dollari di capitalizzazione (fonte Bloomberg) del colosso statale Gazprom alla Borsa di Mosca. Il titolo di Gazprom oggi è andato giù del 25 per cento trascinando al ribasso Rosneft (il principale produttore di petrolio russo), Rosseti (distribuzione di energia) e altre utility come Surgutneftegas e Transneft. Motivo, la decisione dei vertici di Gazprom di non pagare i dividendi 2021 agli azionisti, cosa che non succedeva dal 1998.