La Russia prevede due anni di dura recessione, ma è ottimista

Martedì il ministero dello Sviluppo economico russo ha pubblicato le previsioni macroeconomiche per il periodo 2022-25 in cui stima due anni di recessione, seguiti dalla ripresa. Quest’anno il crollo del pil sarà del -7,8 per cento, il punto più basso della forchetta stimata dalla Banca centrale russa, che prevede un crollo del pil dell’8-10 per cento. La caduta dei redditi reali potrebbe raggiungere il 6,8 per cento ed estendersi all’anno prossimo, con “un calo strutturale del reddito e della domanda dei consumatori”. I dati sull’inflazione sono in linea con la Banca centrale: 17,5 per cento nel 2022 e 6,1 nel 2023. La disoccupazione si attesterà intorno al 6,7 per cento per i prossimi due anni (nel 2021 era al 4,8).

