Le sanzioni alla Russia funzionano, ne servono altre sul petrolio

La prossima settimana dovrebbe arrivare il sesto pacchetto di sanzioni contro la Russia. La grossa novità è che, come ha anticipato la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, verrà colpito il petrolio. Non è ancora chiara la forma: se attraverso un graduale phasing-out (come fatto per il carbone); o un divieto all’import dei prodotti raffinati e una più dilatata nel tempo eliminazione del greggio; o sanzioni indirette, ad esempio su trader e logistica. È più remota l’ipotesi di un dazio o di un tetto al prezzo, ma qualcosa ci sarà visto che la Germania, attraverso il vice cancelliere e ministro dell’Economia Robert Habeck, ha annunciato che non metterà un veto.

