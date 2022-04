La Russia e il problema logistico

C’è la guerra dell’energia, ma anche quella degli alimentari. Senza dimenticare il Covid-19 che spinge la fabbrica del mondo, la Cina, a chiudere la porta di Shanghai. Meno di un anno dopo il grande ingorgo di Suez o dei porti Usa. Non mancano i colpi di scena sul fronte dei porti. “Vero. Tra Covid e Ucraina ormai ci siamo abituati a navigare tra le sorprese. Anzi da uno stress all’altro”, dice Paolo d’Amico, presidente dell’omonima società di navigazione attiva nei trasporti marittimi dry e cargo. Un testimone d’eccezione della sfida logistica, quella che avrà un ruolo chiave nello scontro. A partire dall’embargo che potrebbe dare il colpo di grazia a Mosca, bloccando l’export di energia. “In realtà – risponde d’Amico – l’embargo degli armatori nei confronti della Russia è già in atto. Si tratta di un embargo volontario, perché per ora libero dato che il trade non è sanzionato. Ma i grandi operatori hanno deciso di stare alla larga dalla Russia. Per muovere le commodity Mosca sta usando la sua flotta, oltre al contributo di qualche armatore bislacco che sta lucrando su questa emergenza. Ma l’armamento serio oggi evita di andare in Russia”.

