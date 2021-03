Perché il canale di Suez bloccato e il Covid non sono “cigni neri”

No, quello della Ever Given incagliata nel canale di Suez non è un “cigno nero”. Spiace per i tanti commentatori ornitologici. Portato in auge da Nassim Nicholas Taleb con l’omonimo saggio del 2007, il cigno nero è una potente metafora di natura statistica ed epistemologica, che si lega ad argomenti fondamentali della teoria e della gestione del rischio. Incertezza, informazione incompleta e incalcolabilità trovano nel cigno nero un’immagine vivida e facilmente trasmissibile. Un’immagine così potente da essere troppo spesso abusata, e sempre con accezione negativa. Ma cos’è un cigno nero? Tutti questi cigni neri che vediamo nuotare nelle acque dei media, o volare nei discorsi dei politici, sono realmente tali? Partiamo dalla seconda domanda e diamo una risposta rapida: no, non lo sono praticamente mai. Vediamo perché.

